İngiltere'de Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi
AA - Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler Bakanların toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler
Bakanların toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.
AA / Bilal Acar - Güncel