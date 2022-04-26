İngiltere'de Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi - Haberler

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İngiltere'de Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi

AA - Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler Bakanların toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler

Bakanların toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan çıkışı LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

AA / Bilal Acar - Güncel

Başbakanlık, England, Londra, Kabine, Güncel, Haberler

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