Farage, tartışmalı istifasının ardından Clacton'da yeniden seçildi

İngiltere'de aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmesi üzerine yeniden aday olduğu Clacton'daki ara seçimi kazandı.

Aşırı sağcı parti lideri Farage, seçim sonuçlarına göre 22 bin 239 oy alarak oyların yüzde 62,8'ini kazandı ve yeniden İngiltere Parlamentosuna girdi. Seçime katılım oranı yüzde 44,37 olarak kaydedildi.

Farage'ın en yakın rakibi, "Count Binface" adıyla seçimlere katılan komedyen Jonathan David Harvey oldu. Çöp kutusu kostümüyle tanınan Count Binface, 9 bin 455 oy alarak oyların yüzde 26,7'sini elde etti.

Farage'ın oy sayımına katılmaması dikkati çekti

İngiltere'nin ana partileri ise seçime katılmayarak Farage'ın hamlesini "kendine hizmet eden bir gösteri" olarak nitelendirdi.

Reform UK Partisi lideri Farage'ın oy sayımına katılmaması da dikkati çekti. Farage, polisin kendisine "sonucun açıklanmasını engellemeye yönelik bir kampanya yapıldığı" yönünde tavsiyede bulunduğunu savundu.

Farage, seçim sonuçları açıklanmadan önce destekçilerine yaptığı konuşmada, "Ezici bir zafer kazanmışken, sahneye çıkıp hiç kimseler tarafından küçük düşürülmeye ve aşağılanmaya niyetim yok." dedi.

Count Binface ise sonuçların ardından yaptığı açıklamada, 18 Haziran'da Makerfield'da yapılan ara seçimlerde 95 oy aldığını hatırlatarak, "Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim." ifadesini kullandı.

Clacton ara seçimlerini kazanmasından birkaç saat sonra Farage hakkında bağışçılardan aldığı hediyeleri beyan edip etmediğine ilişkin parlamentodaki inceleme yeniden başlatıldı.

Seçim, İngiltere tarihine girdi

Clacton'da 34 adayın yarıştığı seçim, İngiltere tarihinde hem toplam aday sayısı hem de bağımsız aday sayısının (20) en fazla olduğu seçim olarak kayda geçti.

Ayrıca, aday sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulası da neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşırken bu, "İngiltere seçim tarihinde en uzun oy pusulası" olarak kaydedildi.

Dolandırıcılıktan hapis yatan iş insanından yardım almıştı

İş insanı George Cottrell, Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sunday Times gazetesinin haberinde, Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığı, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediği, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğu ve bazı seyahatlerini karşıladığı ortaya çıkmıştı.

Farage, haberi inkar etmeyip, "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Farage, 7 Temmuz'da Clacton milletvekilliğinden istifa ettiğini, kendisinden boşalan koltuk için yapılacak ara seçimde yeniden aday olarak yarışacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA