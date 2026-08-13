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İngiltere'de yılın en sıcak günü

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İngiltere'de bugün 38,1 dereceyle yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi, bu ülke tarihindeki en sıcak 5. gün oldu. Yetkililer, aşırı sıcakların olağanüstü bir yazın son örneği olduğunu ve kuraklığın sürdüğünü belirtti.

İngiltere'de bugün 38,1 dereceyle "yılın en yüksek sıcaklığı" görülürken, ülkenin kayıtlarındaki "en sıcak 5. gün" oldu.

İngiltere'de yılın 5. sıcak hava dalgası salı günü başladı, bugün yüksek sıcaklıklar bekleniyordu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bugünkü sıcaklıklara ilişkin öncü verileri açıkladı.

Buna göre, Londra'da Kew Gardens'da sıcaklıklar 38,1 dereceye ulaştı. Böylece, bugün "ülkede yılın en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak 5. gün" oldu.

İngiltere'nin batı-orta kesiminde bulunan Worcestershire'ın Pershore bölgesinde, sıcaklıklar 38 dereceyi gördü, ülkenin 40 farklı bölgesinde ise 36 derece ve üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Met Office Baş Hava Tahmincisi Neil Armstrong, verilere ilişkin değerlendirmesinde, halihazırda yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının "olağanüstü bir yazın son örneği" olduğunu belirterek, bu yaz İngiltere'de çok sayıda sıcaklık rekoru kırıldığını, İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşandığını dile getirdi.

Ülkede bu gece boyunca da sıcaklıkların yüksek seyredeceğini aktaran Armstrong, "Sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmediği, yaygın bir tropikal gece yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde ise sıcaklıklar, kademeli olarak ortalama seviyelere dönecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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