İngiltere'de 2 yılın ardından 'Notting Hill Karnavalı' başladı

İngiltere'de 1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı.

İngiltere'de her yıl ağustos ayının sonunda düzenlenen ve son 55 yılda Rio Festivali'nin ardından dünyanın en büyük ikinci festivali haline gelen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı.

Avrupa'nın en büyük sokak festivali olarak da bilinen Notting Hill Karnavalı, festival 2017'deki Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için yapılan anma koşusu ve 72 saniyelik saygı duruşu ile başladı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, katılımcıların çöplerini yere atmaları nedeniyle Londra sokakları çöpten geçilmedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen festival, 2 gün boyunca devam edecek. Festival ile "birliği teşvik etmek ve her yaştan insanı bir araya getirmek" amaçlanıyor.

İlk festival ise, Notting Hill'de yaşayan ve bölgesindeki çeşitliliği vurgulamak ve kutlamak isteyen Rhaune Laslett tarafından düzenlenmişti.

(Yunus Dalgıç/İHA)