İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı

İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi, 7 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde Filistin'in ana meselelerden biri olması gerektiği savunulan, belediyelerin İsrail'le işbirliği içinde olmaması istenen bildiriye imza attı.

Filistin'e destek eylemleri ve lobi faaliyetlerinin organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası'ndan (PSC) yapılan açıklamaya göre PSC'nin hazırladığı "Filistin için Belediye Meclis Üyeleri Sözü" başlıklı bildiriyi 1028 belediye meclis üyesi imzaladı.

Filistin'e Oy Ver 2026 Kampanyası, Britanya Filistinli Gençlik Hareketi, Müslüman Oyları, Britanya Filistin Komitesi ve Britanya Filistin Forumu gibi platformların desteklediği bildiri, aralık ayında belediye meclis üyelerinin imzasına açıldı.

Londra'nın tüm ilçeleri de dahil 136 bölgede 5 bin 14 belediye meclis üyesi ile 6 belediye başkanının belirleneceği yerel seçimde Filistin'in ana meselelerden biri olması gerektiği savunulan bildiride yerel yöneticilerin Filistinlilerin haklarını koruması sözünü vermesi gerektiği belirtildi.

Bildiride yerel yönetimlerin İsrail'in insan hakları ihlallerinde ve Filistinlilere karşı uyguladığı şiddette işbirliği içinde olmaması ve işbirliği içindeki şirketlerle ortaklıkların sonlandırılmasının da önemine işaret edildi.

Seçmenlere bildiriye imza atan belediye meclis üyelerinin adaylıklarını desteklemeleri için çağrı yapıldı.

Bildiriye imza koyan 1028 belediye meclis üyesinin 345'ini Yeşiller Partililer, 338'ini iktidardaki İşçi Partililer, 104'ünü Liberal Demokratlar, 3'ünü ise ana muhalefetteki Muhafazakar Partililer oluşturdu.