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İngiltere'de terör gözaltıları %1434 arttı

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İngiltere'de 2025-2026 döneminde terör suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı bir önceki yıla göre %1434 artışla 3 bin 21 oldu. Son 25 yıldaki gözaltıların yarısı geçen yıl gerçekleşti; artışta Palestine Action'ın yasaklanmasına karşı gösteriler etkili oldu.

İngiltere'de 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde gözaltına alınanların sayısı bir önceki döneme göre yüzde 1434 artarak 3 bin 21 oldu.

İngiltere İçişleri Bakanlığının açıkladığı 31 Mart 2025-31 Mart 2026 dönemini içeren istatistiklere göre, ülkede 1 yılda 3 bin 21 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı.

"Terör" suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı söz konusu dönemde yüzde 1434 arttı.

The Guardian gazetesi, ülkedeki terör suçlarına ilişkin başlatılan işlemlerle ilgili geçmiş yıllarda yapılan açıklamaları karşılaştıran haber hazırladı.

Haberde, İngiltere'de, 11 Eylül 2001 saldırılarından bugüne 6 bin 539 kişinin "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Son 25 yıldaki gözaltı sayısının yaklaşık yarısının geçen yıl kayıtlara geçtiğine dikkat çekilen haberde, gözaltı sayılarındaki artışta İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine karşı düzenlenen gösterilerin etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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