İngiliz Bakan Doughty, ABD Başkanı Trump'ın eleştirdiği Chagos Adaları'nın devrini savundu

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika ve Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Stephen Doughty, ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği Chagos Adaları'nı Morityus'a devir kararını savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Bakanlık çatısı altında Devlet Bakanı olarak görev yapan isimler, İngiltere Parlamentosunda milletvekillerinin dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cooper, bölgedeki insani durumun hava şartları ve karşılanamayan ihtiyaçlar nedeniyle kötü olduğunu söyledi.

Cooper, "Hala daha fazlasına ihtiyaç var. Daha büyük ölçüde yardımların girişine ve yardımlar önündeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaç var." dedi.

İsrail tarafından uluslararası sivil toplum kuruluşlarına (STK) getirilen akreditasyon kurallarını eleştiren Cooper, "Bu STK'leri değiştirmek ya da yerine yenilerini koymak kolay bir iş değildir. Çalışmalarını engellemek çok yıkıcı olur. Bu nedenle İsrail'in uluslararası STK'lere izin vermesi için açıklamaya imza atan 10 ülke arasında yer aldık." diye konuştu.

Kış şartlarının, Gazze'de yerinden edilmeleri artırdığı ve hastalıklara yol açtığını söyleyen Cooper, "İsrail'i yardımlara getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya ve daha kaliteli yapı malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Cooper, "Gazze'nin yönetiminde Filistinliler yer almalı. Putin, bir barış insanı değil." değerlendirmesini yaptı.

"Üssün geleceğini garanti altına almak, ABD ve İngiltere için hayati öneme sahiptir"

Kuzey Amerika ve Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Doughty de ABD Başkanı Donald Trump'ın "aptallık" ve "zayıflık" olarak nitelediği Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü'nün bulunduğu Chagos Adaları'nı Morityus'a devretme kararıyla ilgili soruya yanıt verdi.

İngiltere'nin Morityus'la yaptığı devir anlaşmasının ulusal güvenlik ve müttefiklerin güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Doughty, "Üssün geleceğini garanti altına almak, ABD ve İngiltere için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Doughty, anlaşmanın ABD'nin de içinde olduğu İngilizce konuşan "5 Göz İttifakı" tarafından da memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak, ABD yönetimiyle gelecek günlerde bu konuyu tekrar görüşebileceklerini dile getirdi.

İngiltere, Chagos Adaları'nı Morityus'a devredeceğini duyurmuştu

İngiltere, yaklaşık 150 yıl sömürdüğü Morityus'a bağlı Chagos Adaları'nı, 1965'te ayırarak Britanya Hint Okyanusu Toprağı ilan etmişti.

Bu tarihten 3 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Morityus, Diego Garcia'nın da bulunduğu Chagos Adaları'nın Morityus'tan koparılması kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yasal yollar aramaya başlamıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2019'da Chagos Adaları'nın Morityus'tan ayrılmasını hukuka aykırı bulmuş, BM Genel Kurulu da adaların Morityus'a iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Morityus ve İngiltere, Mayıs 2025'te adaların devri anlaşmasını imzalamış, Diego Garcia Üssü'nün İngiltere tarafından kullanımı 99 yıllığına kira sözleşmesine bağlanmıştı.

Sözleşmeye göre, İngiltere'ye üs kullanımını 99 yıl sonunda 40 yıl daha uzatma hakkı tanınmıştı.

Anlaşma, iki ülke parlamentolarındaki onay süreçleri tamamlanmadığı için hala yürürlüğe girmedi.