İngiltere, Batı Şeria'da diplomat ve gazetecilere saldırıları kabul edilemez buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin??diplomatlara ve gazetecilere yönelik saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da The Washington Post muhabiri Heidi Levine ile Avrupalı diplomatlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Bakan Doughty, "Batı Şeria'da diplomatlara ve gazetecilere yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin şiddete maruz kaldığını ve hiçbir hesap sorulmadığını vurgulayan Doughty, "İşgalci güç olarak İsrail, hukukun üstünlüğünü sağlamalı ve suçluları adalete teslim etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddetini kınamış ve son dönemde Fransa, Belçika ve Polonya'dan gelen yetkililere, bir Katolik Kilisesi temsilcisine ve bir ABD'li gazeteciye yönelik saldırıların da buna dahil olduğunu belirtmişti.

İsrailliler, Avrupalı diplomatları ve ABD'li bir gazeteciyi hedef almıştı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri, bölgedeki aktivistleri ve gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.???????

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA