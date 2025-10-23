Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Müslüman Kurumları İçin Ek Güvenlik Paketi Açıkladı

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Peacehaven Camisi'ne yapılan kundaklama girişimi sonrası Müslüman kurumlarının korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi duyurdu. Starmer, Müslüman karşıtı nefret suçlarına karşı sıfır hoşgörü politikası benimsediklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 4 Ekim'de kundaklama girişimi yaşanan Peacehaven Camisi'ni ziyaret ederek, ülkedeki Müslüman kurumlarının korunması için 10 milyon sterlinlik (Yaklaşık 561 milyon lira) ek güvenlik paketini duyurdu.

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 4 Ekim'de yaşanan kundaklama girişimine işaret ederek, "Peacehaven Camisi'ne yapılan saldırı korkunçtu. Britanya, onurlu ve hoşgörülü bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yaşayan herhangi bir topluma saldırının tüm ülkeye saldırı anlamına geldiğini kaydeden Starmer, "Müslüman toplumların ihtiyacı olan ve hak ettikleri güvenlik için ek 10 milyon sterlinlik güvenlik paketi açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Starmer, paylaşımında, Müslüman toplumuna saldırıya ve Müslüman karşıtı nefretin hiçbir türlüsüne hoşgörü göstermeyeceklerinin altını çizdi.

Ziyarete ilişkin görüntülerde Starmer, "Bunu söylemekten dolayı mutlu değilim. Keşke daha fazla güvenliğe ihtiyacımız olmasaydı. İbadethanelerin güvenliğini sağlamak zorunda olmamalıydık ancak ne yazık ki buna mecburuz. Bu benim ve İçişleri Bakanı'nın sorumluluğu. Nefret suçuyla mücadele için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İnanca yönelik tüm nefret suçlarının yüzde 44'ü Müslümanlara yönelik

Geçen sene aşırı sağcı sokak olaylarında camilerin ve Müslümanlara ait kurumların korunması için uygulamaya konan 29,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,6 milyar lira) güvenlik paketine ek olarak getirilen 10 milyon sterlinlik paketle ilgili Başbakanlıktan açıklama yapıldı.

Yeni paketle, camilere ve Müslüman kurumlarına güvenlik kamerası, alarm sistemleri, parmaklık sistemleri ve güvenlik görevlileri sağlanacağı belirtilen açıklamada, Mart 2024-Mart 2025 arasında ülkedeki Müslüman karşıtı nefret suçlarında yüzde 19'luk artış olduğu kaydedildi.

İnanca yönelik tüm nefret suçlarının yüzde 44'ünün Müslümanlara yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, değerlendirmesine yer verilen İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, şunları kaydetti:

"Peacehaven Camisi'ne yapılan korkunç saldırı çok basit şekilde daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ülkemizde istediğimiz inancı seçebilme, korku ve nefretten uzak bu inancı yaşayabilme hakkımız var. Bu hak korunmalıdır. Herhangi bir gruba yönelik şiddet, kışkırtma ve saldırılar hepimize karşı yapılmıştır. Bizi bölmeye çalışanlara karşı dik durmalıyız."

Ülkenin güneyindeki Peacehaven kasabasındaki camiye yönelik 4 Ekim'de düzenlenen saldırıda iki kişi caminin girişi kapısını ateşe vermişti. Saldırıda caminin girişi ve kapının önünde bulunan bir araç zarar görmüştü.

Kundaklama girişimini nefret suçu kabul eden bölge polisi, bugüne kadar 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
