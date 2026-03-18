İngiltere'de Müslümanlara ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Gölge Bakan'ın görevden alınması istendi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslümanların kamusal alanda namaz kılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Gölge Adalet Bakanı Nick Timothy'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Timothy'nin, başkent Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen iftar programında toplu namaz kılan Müslümanlara ilişkin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Timothy'nin, namaz kılan Müslümanların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Kamusal alanlarda toplu ritüel namaz kılmak bir hakimiyet eylemidir." paylaşımı yapmasına atıfta bulunan Starmer, bu paylaşımın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Starmer, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a hitaben, "Bu yorumları kınamalı ve onu görevden almalı." ifadesini kullandı.

Badenoch ise Timothy'yi savunarak "Benim Gölge Adalet Bakanım İngiliz değerlerini savunuyor. Ön sırada yanımda kimin oturmasını tercih edeceğimi biliyorum." diye konuştu.

"Nick Timothy'nin yorumları utanç verici"

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da hoşgörü ve çeşitlilik barındıran ülkesiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Starmer, "Trafalgar Meydanı'nda tüm inançları kutladığımız için gurur duyuyorum. İşte İngiliz değerleri budur. Nick Timothy'nin yorumları utanç verici. Kemi Badenoch doğru olanı yapmalı ve onu görevden almalı." ifadelerine yer verdi.

Gölge Bakan, iftar etkinliğinde namaz kılan Müslümanları eleştirdi

Gölge Adalet Bakanı Timothy, iftar programında toplu namaz kılan Müslümanların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Kamusal alanlarda toplu ritüel namaz kılmak bir hakimiyet eylemidir." ifadesini paylaşmıştı.

Timothy, paylaşımında ayrıca, "Bu ritüelleri isterseniz camilerde yerine getirin. Ancak kamusal alanlarımızda ve ortak kurumlarımızda hoş karşılanmıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gölge Bakan, daha sonra yaptığı açıklamada ise paylaşımının kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını ileri sürmüştü.