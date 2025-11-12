İngiltere Başbakanı Starmer'dan BBC ve Trump Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda yapılan haftalık Başbakan'a Sorular oturumunda milletvekillerinin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Parlamentodaki üçüncü büyük grup olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, "Büyük bir İngiliz kurumu, yabancı bir hükümetin saldırısı altında. Başkan Trump, BBC'mizi yok etmeye çalışıyor. ABD'de basın özgürlüğünü yok etti şimdi de burada yapmaya çalışıyor. Utanç verici şekilde Reform UK Başkanı (Nigel Farage) tarafından kışkırtıldı. Başbakan, Başkan Trump'tan BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davasından vazgeçmesini isteyecek mi? Trump'ın televizyon lisansı için ödeme yapan İngilizlerden bir kuruş alamayacağını garanti ediyor mu?" diye sordu.

Starmer, BBC'nin bağımsızlığını güçlü bir şekilde savunduğunu söyleyerek, "Bazıları BBC'nin hiç olmamasını tercih ediyor. Bunlardan bazısı burada (parlamentoda) oturuyor. Ben onlardan değilim." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon çağında tarafsız bir İngiliz haber servisinin önemli olduğunu dile getiren Starmer, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli. Her zaman güçlü ve bağımsız bir BBC'nin yanındayım." diye konuştu.

Davey ayrıca, BBC'nin bağımsızlığının önemli olduğunun altını çizerek Trump'ın bunu baltalamasına engel olunması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'de bir önceki hükümetin de BBC'nin bağımsızlığına darbe vurduğunu öne süren Davey, "İki Muhafazakar Partili yandaşlarını BBC Yönetim Kuruluna atadılar. Biri istifa etti, biri ise hala orada. Sürekli olarak editöryel kararlara ve atamalara karışmakla suçlanıyor. Robbie Gibb'in yeni BBC Genel Müdürü atamasında hiçbir rolü olmamalı. Onu kovacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Starmer bu soruya da "BBC'deki bireysel konulara girmeyeceğim." yanıtını verdi.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.