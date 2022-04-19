İngiliz milletvekilleri Johnson'ın parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığını oylayacak

İngiltere'de milletvekilleri, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarına uyulduğuna dair güvence vererek parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığı konusunda oylama yapacak.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer ve diğer muhalefet milletvekillerinin 21 Nisan'da bir tartışma önergesi sunmalarına izin verdiğini bildirdi.

Yapılacak oylamada milletvekillerinin Johnson'ın parlamentoyu yanılttığı yönünde oy kullanması durumunda Başbakan, Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesi'ne sevk edilecek. Komite, konuya ilgili raporlar ve belgeleri toplama yetkisine sahip.

Ancak parlamentodaki Muhafazakar Parti çoğunluğu dikkate alındığında önergenin kabul edilmesi beklenmiyor.

Muhalefetin adımı, Başbakan Johnson'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın Başbakanlık binası 10 Numara'daki Johnson için düzenlenen doğum günü partisine katılmaları nedeniyle para cezaları almalarının ardından geldi.

Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Başbakan, parlamentonda yaptığı konuşmalarda, etkinliklerde tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmiş ve soruşturmaların sonucunun beklenmesini istemişti.

Polis, incelediği etkinlikler arasında yer alan bir doğum günü partisi nedeniyle Başbakan'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a 12 Nisan'da para cezası vermişti.

Başbakanı Johnson, para cezasının ardından özür dilese de istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Başbakanlık'ta kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtmişti.