İngiliz Kralı Charles, Antigua ve Barbuda'da köle ticaretinin utancını dehşetle andı

İngiltere Kralı 3. Charles, köle ticaretinin, İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin üzerine bugün de gölge düşürdüğünü belirterek, "Tarihin bu utanç verici dönemi, yüreğimi dehşetle, ruhumu ise derin bir kişisel kederle dolduruyor." dedi.

Kral Charles, Karayipler'deki ada ülkesi Antigua ve Barbuda'da düzenlenen 28. İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) açılış konuşması yaptı.

Tarihin bugün yaşayanların değiştirebileceği bir kavram olmadığını belirten Kral Charles, "Tarih bizi çok şekilde şekillendirdi. Tarihi seçemez ya da değiştiremeyiz. Bu, asla tanıyamayacağımız atalarımız tarafından karmaşık bir sentez içinde bize miras bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

Kral Charles, bu miras içinde başarılar kadar hataların da bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tarih, zamanın prizmasından bakıldığında kavranması güç bir olgu olabilir. Zaman, bir yandan olayları daha anlaşılır kılarken diğer yandan çarpıtabilir. Buna rağmen tarihin sonuçları günümüzde de güçlü biçimde yankılanmaya devam eder. Tarih bize ilham verebilir, dehşete düşürebilir ancak her zaman öğretecek bir şeyleri vardır. Bizden önce yaşamış insanların eylemlerini değiştiremeyiz ama geçmişten ders çıkarabiliriz."

Atlantik'in iki yakası arasında yapılan köle ticaretinin, Karayip ülkelerinin ve İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin üzerine bugün de gölge düşürdüğünü belirten Kral Charles, şöyle devam etti:

"Tarihin bu utanç verici dönemi yüreğimi dehşetle, ruhumu ise derin bir kişisel kederle dolduruyor. Bununla birlikte tarih, bize kötülüğün her zaman son sözü söylemek zorunda olmadığını da öğretir. Nitekim karakter ve cesaret bir araya gelerek, en korkunç adaletsizliklerin bile üstesinden gelebilir. Uluslararası köle ticaretine son verilmesi yönündeki kararlılık da bunun bir örneğidir. Kraliyet Donanması da bu mücadelede son derece önemli bir rol oynamıştır."

"Doğanın sermayesini tüketiyoruz"

Kral Charles, savaşlar ve küresel gelişmelerin tüm dünyayı olduğu gibi İngiliz Milletler Topluluğu üyelerini de etkilediğinin altını çizerek, birlik olmanın önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Kral Charles, "İklim değişikliği, artık korkutucu bir ihtimal olmaktan çıkıp, yaşam biçimimizi doğrudan tehdit eden felaket boyutundaki bir gerçekliğe dönüştü. Doğa sürekli saldırı altında. Hayati öneme sahip doğal sistemler çöküyor." diye konuştu.

Kral Charles, İngiliz Milletler Topluluğu ve Karayip ülkeleri için bu riskin alarm vermeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okyanus ülkeleri, iklim değişikliğine çok az etki ettiler ancak en büyük bedeli ödüyorlar. Özel sektör aracılığıyla ve kamunun kapasitesini kullanarak iklim finansmanını harekete geçirebilirsek, yatırımları iklime dayanıklı hale getirebiliriz. Doğanın kendisi, refahı ve sağlığımızı içinde barındıran bir sermaye. Ancak uzun zamandır doğanın sermayesini tüketerek yaşıyoruz. Onun bize sunduğu doğal kaynakların sürdürülebilir getirisiyle yetinmiyoruz."

İngiltere Başbakanı, köle ticareti için özür dilemeye açık, tazminat ödemeye kapalı olduğunu açıklamıştı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, CHOGM öncesi The Guardian gazetesine yazdığı makalede İngiltere'nin köleliği kaldıran ülke olduğu kadar bundan fayda sağlayan da bir ülke olduğunu dile getirmişti.

Burnham, Atlantik ötesi köle ticaretinde İngiltere'nin payından dolayı özür taleplerine açık olduğunu belirtmişti.

Köle ticaretinden etkilenen ülkelerin tazminat taleplerine ise "Yanıtın bu olmadığını düşünüyorum." sözleriyle kapıyı kapatan Burnham, o sırada Karayip ülkelerinde temaslarda bulunan Kral Charles'ı "zor durumda bırakmakla" eleştirilmişti.

Buckingham Sarayı ise Burnham'ın makaleyle ilgili önceden Kral'a bilgi verdiğini belirterek, "(Kral) Bu ziyarette geçmişin en utanç verici olaylarıyla yüzleşmekten geri durmayacak. Bu nedenle konuşmasında gerçek bir samimiyet ve içten bir üzüntüyle bu konulara yer vereceğini bekleyebilirsiniz." açıklamasını yapmıştı.

Saray, özür yetkisinin Kraliyette değil hükümette olduğunu ifade etmişti.

Kral Charles ise 27 Ekim'de Bahamalar'da yaptığı konuşmada, "Bu adalarda ve ötesinde geçmişte yaşanan büyük acıları ve adaletsizlikleri kabul etmemiz ancak doğru olandır." demişti.

Guyana'da ise ünlü Köle İsyanı'nın başladığı bölgeyi gezen Kral Charles, İngiltere Kraliyet ailesinin köle ticaretine yatırım yapması ve bu ticareti kollaması nedeniyle tepki çekiyor.

Kaynak: AA