İngiliz Başbakanı Starmer'dan Trump'ın "Ticaret anlaşması değişir" çıkışına "savaş baskısı" nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere için kullandığı, "İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İngiltere için kullandığı, "İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir." açıklamasına işaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bunun ABD'nin İran saldırılarına katılması için yapılan baskılardan biri olduğunu ancak baskılara teslim olmayacağını söyledi.

Donald Trump, İngiliz Sky News'e veridiği röportajda İngiltere'yle ilişkiler konusunda açıklamalar yaptı.

Dün akşam yapılan ve bugün yayımlanan röportajda Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'tan övgüyle söz ederken Başbakan Starmer'la ilgili ise "Starmer'ı seviyorum ancak Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarını kapatmakla korkunç bir hata yaptı. Gördüğünüz gibi, enerji fiyatlarınız dünyanın en yükseğine geldi. Göç konusunda da korkunç hatalar yaptı." diye konuştu.

Trump, "Özel ilişkiyi nasıl yorumlarsınız?" sorusuna "Kiminle özel ilişki?" şeklinde yanıt verirken "İngiltere'yle" diye hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"İhtiyacımız olduğunda orada değiller. İhtiyacımız yokken de ortada yoklar. Eskiden daha iyiydi ama şu an çok üzücü. İngiltere'ye çok iyi bir ticaret anlaşması sunduk. Benim yapacağımdan çok daha iyisiydi. Ancak İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir. İyi bir anlaşma yaptık çünkü çok fazla sorunları vardı. Enerji büyük bir sorundu çünkü Kuzey Denizi'ni kullanmak yerine Kuzey Denizi'ni kullanan Norveç'ten enerji satın alıp iki katı ücret ödüyorlar. İngiltere'yi seviyorum, başarılı olmasını istiyorum. Ama kötü bir göç ve enerji politikanız varsa başarılı olamazsınız. Sizde ikisi de çok kötü."

Trump, İngiltere'nin yabancılar tarafından işgal edilmekte olduğunu da belirterek, Kral Charles'ın ay sonundaki ABD ziyareti öncesi İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu da söyledi.

"Savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"

İngiltere Başbakanı Starmer ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda yanıt verdi.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin konuyu hatırlatan sorusu üzerine Starmer, "En başından beri duruşum çok net. (ABD ile İsrail'in İran saldırıları) Bu savaşa sürüklenmeyeceğiz. Bu bizim savaşımız değil." dedi.

İran'a saldırmanın İngiltere'nin ulusal çıkarına uygun olmadığını savunan Starmer, "Farklı bir tavır takınmam için üzerimde çok baskı vardı. Bu baskıya dün akşamki (Trump'ın Sky News röportajı) konuşma da dahil. Ancak fikrimi değiştirmeyeceğim. Teslim olmayacağım. Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil. Katılmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
