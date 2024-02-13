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İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

Geniş Video İzle
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Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.

Türkiye'de gündem son dönemde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü ve videolarla bir anda değişmeye devam ederken, infial yaratacak olaylara maalesef bir yenisi daha eklendi.

"AŞK ACISI DA NEYMİŞ..."

Sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri paylaşan genç bir kız, hesabından paylaştığı videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.

İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, ortak yorum "Video çekmesini anlayabilirim ama paylaşmasındaki mantığı hiç bir zaman anlayamam" oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Ne döneme denk geldik yarabbi, Allah uzun ömür versin babam ölecek elimde telefon olacak.

- Günümüzde insanlar özel hayatlarını sınırsızca ve zorla, konu fark etmeksizin paylaşıyorlar, bu bir hastalık.

- Gerçeklik öldü beyler hanımlar, her şey ilgi çekmek, etkileşim almak için ve bunun bir sonu yok sonsuz kere devam eden bir döngü, yayına açık olmayan hiçbir his değerli değildir, dünya çok ilginç bir yere gidiyor.

- Aklım almıyor bir insanın o acı halindeyken eline telefonu alıp video, fotoğraf çekebilecek kafayı buluyor olmasına.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

TT:

Telefonun beyin hücrelerine verdiği zarar araştırılmalı...

189
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haksız mıyım:

islam ahlakı, erdem, değerlerimiz kazandırılamadı çocuklarımıza ve maalesef sonuç ortada. Allah taale neslimizi korusun

122
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zırzop:

ALLAH cümlemize hidayet nasip etsin durumumuz hiç iyi değil

60
2
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BUĞRA EMRECİKSİN:

Bu ne ki adam depremde bina başına yıkılırken telefonla kameraya çekiyordu, o anda, o telaşta, o korkuda aklınıza telefonla çekim yapmak nerden geliyor be arkadaş siz ne çeşit ruh hastalarısınız...?

41
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Harun SİZER:

güzel şov yersen

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Davut :

o kadar üzülmüş ki adamın başına geçmek yerine adamı basına vermiş. Baban ölüyor sen selfie

33
3
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Umut Yağcı:

Videoyu izleyemedim ben utandım ALLAH sonunuzu hayr etsin

33
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hamam böceği kafasız 8 gün yaşarmış. Bu tür videoları çekenler halen nasıl yaşıyor anlaşılması çok zor..

28
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Alperen:

Mahalle yanıyor .... saçını tarıyor.

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Kemal Ortac:

Babası ölürken takipçi peşinde olan yarın kimbilir neyin peşinde olur

21
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