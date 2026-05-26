Akan trafikte inek kostümüyle sürücülere hız yapmayın uyarısı

DÜZCE D-100 kara yolu geçişinde inek kostümü giyen İsa Gülaçtı, sürücülere üzerinde 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankart açtı.

Düzce'de tiyatro oyuncusu olduğu öğrenilen İsa Gülaçtı, bayramda trafikte sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarmak için ilginç bir yola başvurdu. Üzerine inek kostümü giyen Gülaçtı, D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücülere elindeki 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankartı gösterdi. İnek kostümlü genci gören sürücülerin bazıları araçlarından inip fotoğraf çektirirken bazı sürücüler de gülümsedi.

Amacının yolculuk yapanlara hem mizahla mesaj vermek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirten Gülaçtı, "Hem yüzleri gülüyor, hem bilinçleniyorlar. Böyle bir şey düşündüm. Mesajlı bir espri oldu ama güzel oldu, anlamlı oldu. Kimse hız yapmasın, trafiğe kurban olmasın. Çok güzel tepkiler var. Fotoğraf çektirenler var, alkışlayanlar var, gülenler var. İnsanların hem moral niyetinde güzel bir şey oldu, bir etkinlik, farkındalık oldu. O yüzden ben çok mutluyum. Bence her sanatçının görevi bir farkındalık projesi yaratmak. Büyükşehirden memleketine giden vatandaşlarımı uyarıyorum yavaş gidelim, aheste aheste gidelim. Hızlı gitmeyelim, kurban olmayalım." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı