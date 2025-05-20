İnegöl Devlet Hastanesi Önünde Otomobil Yangını

İnegöl Devlet Hastanesi Önünde Otomobil Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi hastane ekipleri yaptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi hastanede görevli polis ve sağlık ekipleri yaptı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. 16 AHS 595 plakalı otomobilin motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen hastanede bulunan trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.