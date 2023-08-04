İnegöl'deki Yangında 10 Fabrika Etkilendi, Zarar 1 Milyar Liranın Üzerinde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 10 fabrika etkilendi ve zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirtildi. Yangının söndürülmesi için büyük çaba harcandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçramasıyla çıkan, 10 fabrikanın etkilendiği yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangının zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu açıklandı. 7 saatte kontrol altına alınan ve İnegöl tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçen yangının söndürülmesi için 4 uçak, 2 helikopter, 112 araç ve 405 personel, 40 ton köpük ile 20 bin ton su kullandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında 1 Ağustos'ta yangın çıktı. Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek, depoya sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler diğer fabrikalara da sıçradı.

110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de İnegöl'e gelerek incelemelerde bulundu. Yangının zarara yol açtığı alanda Belediye Başkanı Alper Taban, kurum temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelen Dönmez, yangında zarar gören işletmelerin sahipleriyle de görüştü. Zararın en kısa sürede telafi edileceğini kaydeden Dönmez, izlenecek yol haritası hakkında firma sahiplerine bilgi verdi.