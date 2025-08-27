İnegöl'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çeltikçi Mahallesi çevresinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeltikçi Mahallesi ile Çeltikçi Deresi çevresindeki bahçelik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yol güzergahlarının dar ve düzensiz olması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yangın mahalline ulaşan ekipler, çalılık ve ağaçlık alanda söndürme çalışmalarına başladı. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
