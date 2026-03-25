Bursa'da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.

Süleyman Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Süleyman Ç'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir İnci
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Haberler.com
500

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat

Futbolcu cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Arkadaşını hastanelik eden işi tamamlarken can verdi
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor