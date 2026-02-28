Haberler

Bursa'da seyyar satıcılar tartıştıkları zabıta memurunu bıçakla yaralayıp darbetti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde izinsiz seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyyar satıcılık yapan iki kişi tarafından bıçakla yaralanan ve darbedilen zabıta memuru, hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki Cumartesi Pazarı çevresinde kaldırım üzerinde izinsiz şekilde satış yaptığı belirlenen O.B. ile A.B, İnegöl Belediyesi zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheliler, zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Bu sırada bıçakla yaralanan zabıta memuru R.B. (61) darbedildi.

Yaralı R.B, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, seyyar satıcılar O.B. ile A.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, görev başındaki zabıta personeline yönelik saldırıyı kınadı.

Personelinin dudağına 4 dikiş atıldığını belirten Taban, "Göz çevresinde darp meydana gelmiştir. Kamu düzenini sağlamak adına fedakarca görev yapan zabıta personelimize yönelik bu saldırı asla kabul edilemez. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
