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İnegöl'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

İnegöl'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir araç kameralarına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ö. (32), yaya geçidine geldiğinde yayaya yol vermek için 16 BHJ 585 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit Ü., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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