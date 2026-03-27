Evinde çıkan yangında bayılıp mahsur kaldı; itfaiyeciler kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki Hamide B., itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Kadın hastaneye kaldırıldı, durumunun ciddiyeti sürüyor.
Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, dumandan zehirlenip bayılarak evde mahsur kalan Hamide B.'yi kurtardı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hamide B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.