Haberler

Binmek istediği hafif ticari araca otomobilin çarptığı kazada yaralandı

Binmek istediği hafif ticari araca otomobilin çarptığı kazada yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yolcu almak için site önünde duran hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç da binecek olan kişiye çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf G. (18) yönetimindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir site önünde bekleyen Selçuk E.'nin (41) kullandığı 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da binmek üzere olan Dursun G.'ye (70) çarptı. Kazada yaralanan Dursun G. ile hafif ticari araçtaki Ayşe E. (38), çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü

Maç esnasında sahaya giren köpeğin yaptığını görenler kahkaha attı