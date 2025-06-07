İnegöl'de Yabancı Uyruklu Ailenin Evinin Üst Katında Yangın Çıktı

İnegöl'de Yabancı Uyruklu Ailenin Evinin Üst Katında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin, alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Hacı Süleyman Sokak'ta bulunan ve Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 2 katlı binanın en üst katında çıktı. Aile üyelerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etkilenen birinin olmadığı yangında evde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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