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İnegöl'de virajı alamayan tır sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir tır devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle tır sürücüsünün cansız bedeni çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayıp devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Doğan idaresindeki 16 PK 036 plakalı tır, Mezitler bölgesinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak devrildi.

Sürücü Doğan, tırın ön kısmımın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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