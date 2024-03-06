Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Silah Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiası ile aranan A.Ö. ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

???????

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti İnegöl Bursa Güvenlik Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kaç yaşında, nereli? Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title