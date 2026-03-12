Haberler

Polisten kaçan otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Polisten kaçan otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aracın gizli bölmesinde 100 gram metanfetamin bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın gizli bölmesinde saklanan yaklaşık 100 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, araçla uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde tespit edilip, takibe alınan araç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada gizli bölmede yaklaşık 100 gram metanfetamin ele geçirilirken, şüpheliler Mehmet A. ile Ferhat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphe de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum