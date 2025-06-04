İnegöl'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 yaşındaki sürücü ve yanındaki iki arkadaş yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Hanefi G.(18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve araç içinde bulunan arkadaşları Özkan Ş.(18) ve Eylül H.(17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA)