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İnegöl'de tüm binalar tarandı, 7 konut, 2 sanayi bölgesi projeleri bakanlığa sunuldu

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İnegöl'de tüm binalar tarandı, 7 konut, 2 sanayi bölgesi projeleri bakanlığa sunuldu
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İnegöl'deki Turgutalp Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde yıkım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm binaların tarandığını, 1999 depremi öncesi inşa edilen yaklaşık 13 bin yapı bulunduğunu ve 7 konut, 2 sanayi bölgesi projesinin bakanlığa sunulduğunu söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kentsel dönüşüm projesinde yıkım çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Belediyesince yürütülen Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışmaları esnasında binaların yapısal zafiyetleri de ortaya çıktı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçede toplam 47 bin dolayında yapı stoku olduğunu ve bunların yaklaşık 13 bininin 1999 depremi öncesinde inşa edildiğini söyledi.

İnegöl'deki tüm binaların taranarak riskli yapıların tespit edildiğini aktaran Taban, dirençli kentler oluşturmak amacıyla 7 ayrı konut ve 2 ayrı sanayi bölgesine yönelik projelerin ilgili bakanlığa sunulduğunu ifade etti.

Turgutalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında dönüşüm sürecinin başladığını belirten Taban, "İnsan sağlığı gibi yapıların güvenliğini de önemsiyoruz. Deprem esnasında ayakta kalacak, insanların yaşamını koruyacak binalar oluşturmak istiyoruz." dedi.

Vatandaşların projeye yüksek oranda destek verdiğini vurgulayan Taban, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın katkısı çok önemli. Yaklaşık yüzde 95 oranında kabul ile projelerimize onay aldık. Kentsel dönüşüm fırsat ve imkanlarının sağlanmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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