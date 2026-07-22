Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Konurlar Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde meydana geldi. Gece karanlığında meyve bahçesinden evine gitmekte olan Şaban T. (68) idaresindeki 16 F 2207 plakalı traktör, tarladaki çukura düşerek devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şaban T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı