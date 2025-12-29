Haberler

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği öğrenildi.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Suat B. (40) yönetimindeki 16 AUT 005 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden Zafer A. (30) yönetimindeki 16 BVF 830 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile 16 AUT 005 plakalı otomobilde bulunan Özlem B. (36), Kadir B. (12) ve Cemre B. (5) ve diğer araçtaki Meryem A. (13) ile Hafsa A. (11) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
