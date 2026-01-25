Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Yusuf A. (26) yönetimindeki 16 Y 7756 plakalı otomobil ile Emrah S.(25) idaresindeki 35 BCB 770 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.