Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi Alanyurt-İnegöl yolunda R.O. (33) idaresindeki 16 J 0471 plakalı hafif ticari araç, İ.F. (62) yönetimindeki 16 KMR 18 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.F. (55) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

