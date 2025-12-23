Haberler

Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski Türk geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Toprağın Uykusu' etkinliği, kışı karşılama ritüeli olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte geleneksel deve oyunu sahnelendi ve katılımcılara yöresel lezzetler ikram edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Toprağın Uykusu' adı verilen etkinlikle, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla 'kışı karşılama' ritüeli canlandırıldı. Etkinlikte, geleneksel deve oyunu da sahnelendi.

İnegöl Belediyesi tarafından kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Toprağın Uykusu' etkinliği, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını günümüze taşıdı. Etkinlik, kış gün dönümüne denk gelen 21 Aralık'ta düzenlendi. Anadolu'da toprağın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilen kış mevsiminin başlangıcını simgeleyen etkinlikte, Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarının en önemli örneklerinden biri olan deve oyunu, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından sahnelendi. Büyük beğeni toplayan gösteri, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken kültürel bir mirasa da ışık tuttu. Köy evlerini tek tek gezip maniler ve eğlencelerle erzak ve ikramlar toplandı. Gastro İnegöl ekibi tarafından katılımcılara çorba ikram edilirken, Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayanlar hazırladığı şipitler ve yöresel lezzetler de sofralarda yerini aldı.

21 Aralık'ın Anadolu'da 'kışın doruğu' ve 'toprağın uykuya geçtiği zaman' olarak kabul edildiğine dikkat çekilen etkinlikte, kışın bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması ve toprağın suya doyması için temenniler dile getirildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
