İnegöl'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ara sokaktan çıkan TIR ile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan G. (18) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar yolunda seyir halinde olan Hasan G. yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) idaresindeki 16 PK 840 plakalı TIR'ın arka kısmına çarptı. Kazada otomobil, TIR'ın altına girerken sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
