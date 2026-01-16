Haberler

Evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki, bahçe duvarlarının üzerinde gezerek dikkat çekti. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen anlarda, tilkinin evin bahçesine girdiği ve ardından başka bir bahçede dolaştığı görüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine inen tilki, evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezerken görüntülendi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tek katlı yapının çatısından bahçe duvarına atlayan tilkinin, bir evin bahçesine girdiği, bir süre sonra çıkıp, başka bir evin bahçe duvarının üstünde gezdiği görüldü. Çevredekilerden ürken tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken; görüntülere çatının üstünde tilkiyi seyreden bir kedi de yansıdı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi