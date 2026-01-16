Evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki, bahçe duvarlarının üzerinde gezerek dikkat çekti. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen anlarda, tilkinin evin bahçesine girdiği ve ardından başka bir bahçede dolaştığı görüldü.
Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tek katlı yapının çatısından bahçe duvarına atlayan tilkinin, bir evin bahçesine girdiği, bir süre sonra çıkıp, başka bir evin bahçe duvarının üstünde gezdiği görüldü. Çevredekilerden ürken tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken; görüntülere çatının üstünde tilkiyi seyreden bir kedi de yansıdı.
Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),