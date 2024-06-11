İnegöl'de tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Mürsel Karatay'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle halkının çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.