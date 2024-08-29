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İnegöl'de Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A., tartıştığı babası Cihangir A.'yı darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. tarafından bulundu. Ufuk A. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A.'yı (51) darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, o sırada evde olan Ufuk A.'yı ifadesi için polis merkezine götürdü. Ufuk A., polis merkezindeki ifadesinde, kavga ettiği babasını darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cihangir 3-sayfa İnegöl Bursa Baba Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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