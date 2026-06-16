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Bursa'da takla atan otomobil sürücüsü için esnaf seferber oldu; kaza anı kamerada

Bursa'da takla atan otomobil sürücüsü için esnaf seferber oldu; kaza anı kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki esnaf ters dönen araçtan sürücüyü çıkardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçtaki sürücüyü çevredeki esnaf araçtan çıkardı.

Kaza, geç saatlerde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yasin E. (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören yol kenarında faaliyet gösteren köfte işletmesinin sahibi ve çalışanları, sürücünün yardımına koştu. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndüğü anlar yer aldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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