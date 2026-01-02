Haberler

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Doğukan S.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Adil K. yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Doğukan S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçtaki Adil K. yaralanırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan S.'nin kontrolünü yitirdiği 16 APY 661 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobildeki Adil K. yaralandı. Araç ise kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adil K. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Adil K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

