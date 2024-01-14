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İnegöl'de Suriyeli gençler arasında kavga: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup genç kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mitrovica Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman El Racih (19) bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18) ise darbedilerek yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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