İnegöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Görüntülendi

BURSA'da sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen İnegöl ilçesindeki meyve bahçeleri dronla görüntülendi.

İnegöl ilçesi, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla görüntülendi. Uludağ'ın eteklerindeki, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmayan görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıdı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),