İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi.

Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20), yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kılıçarslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırat D. ve Samet S.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
