İnegöl'de Seyir Halindeyken Yanarak Hasar Gören Otomobil
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan 16 KHC 62 plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücünün kimliği henüz belirlenmedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi 2. Metal Sokak üzerinde sürücüsünün kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 16 KHC 62 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki alevleri kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel