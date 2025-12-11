Bursa'da marketteki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir markette alışveriş yaparken sadaka kutusunu çalan iki zanlı, market çalışanları tarafından yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markette bulunan sadaka kutusunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.
Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki bir markette alışveriş bahanesiyle gelen G.A. ve E.G'nin iş yerindeki sadaka kutusunu alarak kaçmaya çalıştığı iddia edildi.
Durumu fark eden market çalışanları, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel