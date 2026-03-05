Haberler

İnegöl'de Roma Dönemine Ait 70 Sikke Ele Geçirildi

İnegöl'de Roma Dönemine Ait 70 Sikke Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait 70 sikke buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde H.K.'ya ait evde tarihi eser niteliğinde sikkeler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirdi. Sikkelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler.com
500

