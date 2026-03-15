Bursa'da vatandaşları Rumeli ezgileriyle sahura uyandırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla vatandaşları sahura geleneksel müziklerle uyandırdı. Yöresel kıyafetler giyen dernek üyeleri, Balkan ezgileri eşliğinde sokakları dolaşarak halk oyunları sergiledi.

Yöresel kıyafetler giyen dernek üyeleri, tef, darbuka, akordiyon ve klarnet eşliğinde Balkan müzikleri çalarak sokak sokak dolaştı.

Vatandaşları sahura kaldıran dernek üyeleri, yöresel halk oyunlarını da sergiledi. Pencerelere çıkan bazı vatandaşlar gençlerin performansını alkışlayarak destek verdi.

Etkinlikte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk'ün performansı da beğeni topladı.

Yaklaşık 5 kilometre yürüyen dernek üyeleri, evlerden kendilerine ikram edilen börek ve tatlılarla sahur yaptı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay gazetecilere, bu programı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Yöresel kıyafet giyip ilçe halkını sahura kaldırdıklarını belirten Ay, "Bizim derneğimizde bu bir gelenek oldu. Her ramazan ayında yapıyoruz. Her sokakta vatandaşlar bizlere eşlik ediyorlar. Güzel kültürel bir etkinlik oluyor. Bu gelenek 15 yıldır devam ediyor. Bu akşam davulcular görevi bize bıraktı. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin ramazan ayını ve gelmekte olan bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
