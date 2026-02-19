Haberler

Sokak sokak gezip, ilahi söyleyerek sahura kaldırdılar

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayının manevi atmosferi, sokaklarda ilahilerle kutlandı. Ramazan'ın ilk sahurunda ilahi ekibi, vatandaşları sahura kaldırdı ve etkinlik boyunca ilahilerle bu geleneğin devam edeceği belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayının manevi atmosferi ilahiler ile yaşatıldı. Ellerinde def ve davulla sokaklarda gezen grup, vatandaşları söyledikleri ilahilerle sahura kaldırdı.

İlçede ramazan ayının ilk sahuru, farklı bir gelenekle karşılandı. Davul ve defle Sinanbey Mahallesi'ndeki sokakları gezen ilahi ekibi, vatandaşları seslendirdikleri ilahilerle sahura kaldırdı. Sahur vaktinde okunan ilahiler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, "Tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah'ın rahmetinin indiği aydır. Ramazanın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimiz olacaktır. Tüm İnegöllülere armağan olsun" dedi. Özgür Yıldırım ise ilahiyle sahura kaldırma etkinliğinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazanda ilahiler söylüyoruz. Programımız ramazan ayı boyunca sürecek" diye konuştu.

