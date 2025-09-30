Haberler

İnegöl'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu otomobil tamamen yanarken, yakınındaki cip ve minibüs de zarara uğradı. Yangının nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil küle dönerken, yanında bulunan cip ile minibüs de zarar gördü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak üzerinde çıktı. Park halindeki 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobildeki yangın, yan tarafında park halinde olan 16 BGD 058 cip ile 06 CKT 045 plakalı minibüse de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.